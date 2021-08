Calciomercato Torino / Ma l’ad del Wolfsburg conferma l’interesse della Lazio per l’obiettivo granata Josip Brekalo

Ancora stand by tra il Wolfsburg ed il Torino per Josip Brekalo. Il profilo corteggiato da Vagnati sarebbe infatti fuori portata a livello di costi per i granata, che non sono gli unici ad averlo notato. Si è infatti fatta avanti anche la Lazio, che non ha però ancora messo sul piatto offerte concrete. A confermarlo, l’ad del club tedesco: “Non c’è nessuna offerta sul tavolo. Conosco bene il ds della Lazio, Igli Tare, abbiamo avuto un passato a Dusseldorf. Chiacchieriamo sempre quando ci incontriamo, ma non ho ancora avuto sue notizie a riguardo”. Queste le parole riportate dal Corriere dello Sport. L’approdo dell’attaccante croato nella Capitale potrebbe concretizzarsi a breve, soprattutto in caso di cessione del Tucu Correa da parte dei capitolini.