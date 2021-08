Calciomercato Torino / Per l’Under-17 e l’Under-18 arriva il centrocampista Marco Dalla Vecchia dal Pordenone

Se il mercato della prima squadra del Torino è fermo, lo stesso non si può dire di quello delle Giovanili. È approdato ufficialmente in granata Marco Dalla Vecchia, centrocampista classe 2005 del Pordenone. Il giovane farà da innestro per l’Under-17 e l’Under-18 del Toro ma potrebbe avere qualche chance anche con la Primavera di Coppitelli. Il tecnico ha ribadito più volte di non dare peso all’età dei giocatori da lui scelti, portando con sè alcuni 2005 come Ciammaglichella. Dalla Vecchia potrà quindi giocarsi le sue chance.

Pordenone, il comunciato ufficiale sulla cessione di Dalla Vecchia

Di seguito, il comunicato ufficiale del Pordenone.

“Il Pordenone Calcio comunica il trasferimento del centrocampista classe 2005 Marco Dalla Vecchia al Torino.

Centrocampista offensivo di grande tecnica e corsa, Dalla Vecchia si è messo in evidenza nell’ultimo biennio – giocando sotto età – nell’Under 16 e nell’Under 17 nazionali neroverdi. Di entrambe le formazioni è stato un punto di riferimento“.