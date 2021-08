Calciomercato Torino / Prima e dopo la partita contro la Cremonese, Vagnati e Mandragora si sono esposti sul rinnovo di Belotti

Se prima della partita di Coppa Italia contro la Cremonese (vinta solo ai calci di rigore) il segnale era stato debole ma positivo, dopo ne è arrivato uno fragoroso e da sottolineare in rosso. Andrea Belotti non ha infranto il riserbo sul suo futuro, che resta incerto, ma dal club granata sono arrivati intanto due punti di vista non certo trascurabili. Il primo è stato quello del direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati. Che prima del calcio d’inizio diceva: “Mi auguro che resti con noi il maggior tempo possibile. Anche se il suo contratto scadrà nel 2022 c’è ancora tempo per parlare, ora non posso dirvi quante possibilità ci sono che resti da 1 a 10. Con Belotti abbiamo parlato in maniera civile in più di un’occasione e lui non ha mai escluso la possibilità di restare. Vedremo cosa succederà…“.

Mandragora, un indizio sul futuro del Gallo?

Ci sono ancora possibilità di sbloccare lo stallo, anche perché dal Gallo non è mai arrivato un imperativo d’addio. Il capitano si sta riservando l’opportunità di accettare il rinnovo da 3,2 milioni più bonus offerto dal presidente Cairo, soprattutto se dal mercato non dovessero arrivare – come sembra – occasioni ghiotte per cambiare aria.

Poi però la bomba l’ha sganciata Rolando Mandragora, che sicuro affermava, dopo il fischio finale: “Belotti è il nostro capitano e ci accompagnerà per tutta la stagione”. Sembrava più una certezza, che una speranza. Di certo non è un’ufficialità, però, per quella occorrerà aspettare ancora qualche giorno. Però la presa di posizione dello spogliatoio è importante. Smentirla, per il 9, sarà difficile.