Warming arrivato a inizio luglio si è dimostrato un giocatore ancora acerbo per questo potrebbe partire in prestito

L’inizio della nuova stagione è ormai alle porte. Il primo impegno per i granata è fissato la sera di Ferragosto, per il match di Coppa Italia contro la Cremonese. Il tempo che ha a disposizione Ivan Juric per valutare attentamente i propri giocatori e per decidere su chi puntare sta terminando. Un giocatore che sembra non aver convinto il tecnico croato è Magnus Warming. L’esterno danese, classe 2000, è arrivato in granata lo scorso 10 luglio dal Lyngby, squadra che milita nella massima divisione danese, e si potrebbe trovare presto costretto a rifare le valigie per approdare in un’altra squadra in prestito.in modo da trovare più spazio e provare a dimostrare tutte le sue qualità.

Warming poco spazio anche nelle amichevoli

Warming, arrivando a inizio luglio, ha avuto diverso tempo per provare a convincere il Toro a puntare su di lui, riuscendo a svolgere l’intero ritiro pre-campionato che i granata hanno svolto a Santa Cristina, in Valgardena. L’esterno danese, che sicuramente ha bisogno di tempo per comprendere il calcio italiano e la filosofia di gioco del suo nuovo tecnico, si è dimostrato abile dal punto di vista tecnico ma troppo esile fisicamente e sembra dover essere ancora sgrezzato nonostante sia un classe 2000. Il Toro riflette sul futuro del giocatore danese, che sta facendo fatica ad ambientarsi all’ombra della Mole, riuscendo a trovare sempre meno spazio nelle amichevole e costretto a seguire dalla panchina i test contro Rennes e AZ Alkmaar per tutti i 90’ minuti. La priorità per i granata però rimane il primo impegno ufficiale contro la Cremonese.