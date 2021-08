Calciomercato serie A / Mehdi Bourabia è a un passo dallo Spezia, Thiago Motta è pronto ad abbracciare il centrocampista marocchino

Mehdi Bourabia potrebbe lasciare molto presto il Sassuolo per approdare allo Spezia. Thiago Motta si aspetta dei rinforzi importanti in questi ultimi giorni di calciomercato e l’arrivo del centrocampista marocchino renderebbe molto contento l’ex allenatore del Genoa. Proprio lui aveva chiesto Bourabia come rinforzo al club ligure. La trattativa è ben avviata e i contatti tra il Sassuolo e lo Spezia proseguono ormai da giorni. Presto la trattativa potrebbe chiudersi. Il giocatore marocchino potrebbe così lasciare il Sassuolo a titolo definitivo. Il club neroverde potrebbe presto veder partire un altro centrocampista, Manuel Locatelli che vuole approdare a tutti i costi alla Juve.

Il Genoa pensa a Nagatomo come rinforzo per la difesa

Il Genoa pensa a un nome nuovo per la difesa, ovvero il terzino giapponese Yuto Nagatomo. Il difensore arrivato in Italia al Cesena nell’estate del 2010, poi approdato dopo nemmeno una stagione in bianconero all’Inter, ora potrebbe tornare a giocare in serie A. Nagatomo negli ultimi anni ha vissuto le esperienze di Galatasaray, dove ha vinto due scudetti e una Coppa Nazionale, e quella al Marsiglia nella scorsa stagione, dove ha collezionato 29 presenze. Il club rossoblù ha già avviato i contatti per provare a riportare Nagatomo nel campionato italiano. Il giocatore giapponese, classe 1986, data la sua esperienza potrebbe dare una grande mano alla squadra rossoblù guidata da Davide Ballardini per un campionato tranquillo e per condurre la squadra genovese a una salvezza senza troppe difficoltà.

La Roma ha nel frattempo chiuso per l’attaccante inglese Tammy Abraham, in arrivo dal Chelsea. L’Inter, dopo aver ufficializzato gli arrivi di Dzeko e Dumfries, cerca un altro attaccante: Duvan Zapata dell’Atalanta e Joaquin Correa della Lazio sono gli obiettivi principali. Restando in tema attaccanti, l’Atletico Madrid continua il proprio pressing sulla Fiorentina per Vlahovic. Il Cagliari ha ceduto Tripaldelli alla Spal.