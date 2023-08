Calciomercato Torino / Torino che riprende i contatti con l’Inter: richiesto in prestito l’esterno Valentino Lazaro

Torna di moda in casa Toro il nome di Valentino Lazaro. L’esterno austriaco, che può giocare sia a destra che a sinistra, ha giocato in granata la scorsa stagione ma poi non è stato riscattato. Ha fatto dunque ritorno all’Inter ma adesso sono ripresi i contatti: il Torino lo vuole di nuovo in prestito.