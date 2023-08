Calciomercato Serie A / Le trattative di oggi in Serie A: Cancellieri passa in prestito dalla Lazio all’Empoli

Superata la metà di agosto, continuano le trattative di calciomercato in Serie A. Amrabat è in uscita dalla Fiorentina e su di lui c’è l’interesse del Manchester United. Rocco Commiso per cedere il giocatore vuole almeno 25 milioni di euro e gli inglesi stanno preparando una nuova offerta. Rimanendo sempre in Toscana, è ufficiale il passaggio di Cancellieri all’Empoli dalla Lazio. Il classe 2002 arriva in prestito e queste sono state le sue prime parole: “Sono contento di essere qui, vi aspetto al Castellani”.

Berardi nel mirino della Juventus

Domenico Berardi potrebbe lasciare il Sassuolo in questa sessione di mercato. Su di lui c’è la Juventus, ma al momento c’è distanza di 10 milioni di euro. I bianconeri ne offrono 20, mentre gli emiliani ne chiedono 25+5 di bonus.

Paredes alla Roma e Rovella alla Lazio

Spostandosi invece a Roma, Leandro Paredes è un nuovo giocatore dei giallorossi. Per lui è un ritorno nella capitale, visto che prima delle esperienze al PSG e alla Juventus aveva giocato alla Roma. Rovella invece è andato alla Lazio di Sarri. Nella giornata di oggi è atterrato a Roma e domani sosterrà le visite mediche.