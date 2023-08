Calciomercato Torino / Demba Seck piace al Frosinone, che lo vuole in prestito e insiste: la trattativa prosegue

Il Torino ragiona per quanto riguarda la sessione di calciomercato, non solo in entrata ma anche in uscita. Demba Seck è uno di quei giocatori che potrebbe partire in prestito e su di lui ha messo gli occhi il Frosinone. I ciociari insistono per il prestito e la trattativa sta proseguendo. I contatti tra le due società sono continui tra le due società e la svolta potrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche perché con l’arrivo di Nikola Vlasic gli spazi per il senegalese potrebbero ridursi sempre di più.

La situazione sulla trequarti

Al momento i trequartisti del Toro sono Vlasic, Radonjic, Karamoh e Seck. Radonjic e Karamoh si alternano sulla sinistra, mentre sulla destra il titolare è Vlasic (può giocare anche a sinistra). Seck ha fatto una buona preparazione estiva ma Juric vuole qualcosa in più: un profilo come quello di Miranchuk ad esempio.