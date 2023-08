Calciomercato Torino / I granata devono fare una scelta in attacco: puntare tutto su Praet oppure su Barrow

Buona la prima per il Torino, che in Coppa Italia ha passato il turno. Se si considerano però la partita contro la FerlapiSalò e le quattro amichevoli estive, c’è un problema evidente: gli attaccanti non fanno gol. Sanabria e Pellegri sono ancora a secco e non bisogna sbagliare le scelte sul mercato. Al momento al Torino mancano un esterno e un trequartista, ma c’è da risolvere anche la questione terza punta. I nomi principali sul taccuino di Vagnati sono due: Dennis Praet e Musa Barrow. Le parole di Ivan Juric, al termine della sfida in Coppa Italia, sono state le seguenti: “Trequartista? Dobbiamo fare delle valutazioni. C’è la situazione di Pellegri da valutare, dobbiamo capire che strada prendere e gira tutto attorno a questo. Vediamo le opzioni. È inutile prendere qualcuno senza riuscire ad alzare la qualità”. La situazione è chiara, e il Toro deve scegliere. Se si punta su Pellegri, allora potrebbe arrivare Praet, che non può fare la prima punta; se invece le condizioni fisiche di Pellegri non danno garanzie, potrebbe arrivare Barrow, che può giocare anche come prima punta.

Praet, un giocatore che Juric vuole ancora

Dennis Praet ha giocato al Torino nella stagione 2022/2023, la prima di Juric. Dopodiché non è stato riscattato ed è tornato al Leicester. Da lì in poi è partita una telenovela, ma alla fine al suo posto è arrivato in granata Yann Karamoh. In Inghilterra con il Leicester è retrocesso, ma Juric lo aprezza ancora e rimane un nome caldo.

Barrow, un giocatore duttile

Musa Barrow è un giocatore duttile, che può giocare sia sulla trequarti che come prima punta. Al momento è al Bologna e il Toro chiede un prestito con diritto di riscatto. Il suo agente ha dichiarato: “Barrow? E’ normale che il Torino sia interessato al ragazzo, già l’anno scorso lo voleva”.