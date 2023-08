Calciomercato Torino / Lo scambio con l’Atalanta che includeva Soppy sta per saltare, Singo è ora a un passo dal Monaco

Wilfried Singo è a un passo dal Monaco: proprio nel giorno di Ferragosto il club monegasco ha superato l’Atalanta nella corsa al terzino presentando un’offerta di 10 milioni di euro, senza contropartite tecniche, per avere a titolo definitivo il giocatore. Offerta che è stata accettata dal Torino. Il Monaco ha così superato l’Atalanta nella corsa al laterale ivoriano e, salvo ulteriori colpi di scena, il giocatore nelle prossime ore si dirigerà verso il Principato.

Calciomercato Torino: Soppy fa saltare lo scambio con l’Atalanta

Il Monaco ha approfittato del tentennamento di Brandon Soppy, che non era convinto ad accettare l’offerta del Torino e non aveva ancora dato il proprio il benestare all’operazione: è così che la società granata ha deciso di interrompere la trattativa con l’Atalanta e ha accettato la proposta arriva dal club biancorosso. Ora però il dt Davide Vagnati dovrà muoversi nel mercato in entrata per cercare un nuovo terzino destro.