Entrato in campo solo nei minuti finali, Singo potrebbe aver giocato la sua ultima partita da granata al Grande Torino

Serata di festa in casa Torino, con i granata che hanno superato il primo turno di Coppa Italia grazie a una vittoria in rimonta sulla FeralpiSalò. Vojvoda prima e Ilic poi ci hanno pensato a chiudere la pratica lombarda, non senza poche difficoltà. O meglio, la partita sarebbe potuta andare ben presto in discesa per i ragazzi di Juric, che però a dispetto delle tantissime occasioni avute si sono dimostrati poco incisivi sotto porta. Tanti gli elementi da segnalare in casa Toro, in primis la sostituzione di Bellanova al minuto 78. Al posto dell’ex Inter, infatti, non è entrato Singo, suo sostituto in partenza almeno nelle gerarchie, bensì Bayeye, che ha giocato molto poco anche nel precampionato.

Il futuro dell’ivoriano ormai definito

Una sostituzione che vale più di mille parole, si potrebbe dire. Chiaro, perché l’esclusione di Singo – almeno inizialmente, dato che l’ivoriano è poi entrato al posto di Rodriguez sul finale della partita – ha a che fare ovviamente con il mercato. Lo ha specificato anche Vagnati nel prepartita, che alla domanda sul potenziale scambio tra il laterale destro e Soppy ha risposto prontamente: “È possibile, non lo escludo”. Così come Juric, che ha annunciato come ormai Singo sia lontano dal vestire nuovamente la maglia granata. L’ingresso in campo negli istanti finali del match, allora, quando sembrava che fosse destinato a 96 minuti di panchina, possono avere il sapore di un saluto del Grande Torino nei confronti di un giocatore che nelle stagioni sotto la Mole ha sempre onorato la maglia, ma che adesso sta per andare.