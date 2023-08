Torino-FeralpiSalò, la diretta della partita di Coppa Italia 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Prima gara ufficiale della stagione 2023/2024 per il Torino, che in Coppa Italia affronta ai trentaduesimi di finale la FeralpiSalò. Calcio d’inizio alle ore 21:15 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Vecchi dovrà fare a meno di 7 giocatori, mentre Juric non potrà contare su Djidji. La vincente affronterà ai sedicesimi di finale il Frosinone, che ha battuto il Pisa in casa per 1-0. Subito dentro o fuori per i granata, che devono dimostrare di essere una squadra solida e competitiva. Segui Torino-FeralpiSalò in diretta con noi su Toro.it.

Torino-FeralpiSalò: il prepartita

Ore 21.05 È il momento della lettura delle formazioni seguito dall’inno granata. La Curva Maratona si fa sentire.

Ore 21.00 Le due squadre rientrano negli spogliatoi in vista dell’inizio della partita.

Ore 20.57 Il presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini dona una maglia speciale dedicata al Grande Torino al club granata, che contraccambia consegnandone una propria.

Ore 20.37 Ingresso anche per il Torino, che si prepara al fischio d’inizio con qualche esercizio.

Ore 20.33 Il rettangolo verde si anima con il resto del club gardesano, che raggiunge i compagni per cominciare il riscaldamento.

Ore 20.25 Entrano in campo i portieri della Feralpisalò, seguiti da quelli del Torino. Comincia il riscaldamento sul rettangolo verde da entrambe le parti.

Ore 20.20 Sono state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre. Nel Torino giocano in attacco Vlasic e Radonjic alle spalle dell’unica punta, Sanabria.

Ore 19.43 Arrivato adesso anche il pullman del Torino.

Ore 19:40 Il pullman della FeralpiSalò è arrivato al Grande Torino tra gli applausi dei tifosi di casa.

Ore 19.00 E’ una giornata calda a Torino dove, fra circa due ore, il Toro e la FeralpiSalò si affronteranno nei trentaduesimi di Coppa Italia. Per la partita di questa sera il tecnico granata deve fare a meno di David Zima e Koffi Djidji, entrambi non ancora recuperati dopo i problemi fisici accusati nelle scorse settimane: per questo motivo tra i convocati ci sono anche i giovani Ange N’Guessan e Alessandro Dellavalle, oltre al terzino della Primavera, Ali Dembele.

Torino-FeralpiSalò: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria A disp. Gemello, Popa, Dellavalle, N’Guessan, Dembele, Singo, Bayeye, Tameze, Linetty, Ilkhan, Gineitis, Verdi, Karamoh, Seck, Pellegri. All. Juric.

FeralpiSalò (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Hergheligiu, Carraro, Di Molfetta; Compagnon, La Mantia, Guerra. A disp. Minelli, Volpe, Ferrarini, Tonetto, Verzeletti, Giorgi, Musatti, Balestrero, Franzolini, Sau, Gjyla, Felici. All. Vecchi

Dove vedere Torino-FeralpiSalò in streaming e TV

La partita sarà tramessa in diretta su Italia 1, canale di Mediaset che detiene i diritti della Coppa Italia. La cronaca in diretta sarà invece su Toro.it.

Torino-FeralpiSalò, la diretta

Calcio d’inizio alle ore 21:15