Torino-FeralpiSalò, le formazioni ufficiali: Juric si affida subito a Vlasic dal primo minuto, con lui anche Bellanova

Si apre il sipario sulla stagione del Torino, con il primo turno di Coppa Italia contro la FeralpiSalò. Granata che scendono in campo con il classico 3-4-2-1, in cui figura la presenza di Nikola Vlasic, piazzato subito dal 1′ minuto. Oltre a lui in campo anche Bellanova dopo i problemi degli ultimi giorni e soprattutto Sanabria, recuperato del tutto.

Torino-FeralpiSalò, le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria. A disp: Gemello, Popa, Bayeye, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Singo, Dembele, Dellavalle, Tameze, Gineitis, Linetty, N’Guessan, Verdi. Allenatore: Juric

Feralpisalò (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Hergheligiu, Carraro, Di Molfetta; Compagnon, La Mantia, Guerra. A disposizione: Minelli, Volpe, Ferrarini, Tonetto, Verzeletti, Giorgi, Musatti, Balestrero, Franzolini, Sau, Gjyla, Felici. Allenatore: Vecchi