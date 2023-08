I convocati di Torino-FeralpiSalò, gara in programma lunedì 14 agosto alle ore 21:15 allo Stadio Olimpico Grande Torino

Torino che si prepara ad affrontare la FeralpiSalò in Coppa Italia. La gara, in programma lunedì 14 agosto alle ore 21:15 allo Stadio Olimpico Grande Torino, vale per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. In caso di vittoria, i granata ai sedicesimi affronteranno il Frosinone. Sono ben 7 i giocatori di cui Vecchi dovrà fare a meno: Voltan, Butic, Da Cruz, Di Gennaro, Pilati, Zennaro e Pietrelli.

Torino-FeralpiSalò: i convocati di Vecchi

Portieri: Pizzignacco, Minelli, Volpe. Difensori: Ferrarini, Tonetto, Bacchetti, Ceppitelli, Verzeletti, Giorgi, Bergonzi, Martella. Centrocampisti: Musatti, Balestrero, Carraro, Hergheligiu, Franzolini. Attaccanti: Di Molfetta, Compagnon, Guerra, Sau, Gjyla, La Mantia, Felici.

Torino-FeralpiSalò: i convocati di Juric

In attesa di comunicazione