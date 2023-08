La probabile formazione della FeralpiSalò contro il Torino: 4-3-3 per Vecchi con Sau al centro dell’attacco

Manca sempre meno alla prima partita ufficiale del Torino della nuova stagione, che sarà in Coppa Italia contro la FeralpiSalò. Fischio d’inizio in programma lunedì 14 agosto, alle ore 21:15 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Vecchi dovrà fare a meno di ben 7 giocatori: Voltan, Butic, Da Cruz, Di Gennaro, Pilati, Zennaro e Pietrelli. I leoni del Garda hanno superato in casa il Vicenza per 2-1, qualificandosi ai trentaduesimi. Adesso chi vince ai sedicesimi affronterà il Frosinone, che ha battuto il Pisa. Nessuno dei 7 giocatori indisponibili è partito titolare nella scorsa partita, quindi non ci dovrebbero essere particolari sorprese di formazione.

Vecchi e il suo 4-3-3

La FeralpiSalò scenderà in campo con il consueto 4-3-3 di Vecchi. In porta confermato Pizzignacco. In difesa i due centrali sono Bacchetti e Ceppitelli, con Bergonzi a destra e Martella a sinistra. In mezzo al campo Hergheligiu, Carraro e Di Molfetta. Il tridente d’attacco è invece composto da Felici a destra, Guerra a sinistra e Sau al centro. Attenzione anche a Compagnon e La Mantia, che scalpitano.

La probabile formazione della FeralpiSalò

Probabile formazione FeralpiSalò (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Bacchetti, Ceppitelli, Martella; Hergheligiu, Carraro, Di Molfetta; Felici, Sau, Guerra. A disp. Minelli, Volpe, Ferrarini, Tonetto, Verzeletti, Giorgi, Musatti, Balestrero, Franzolini, Compagnon, La Mantia, Gjyla. All. Vecchi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Voltan, Butic, Da Cruz, Di Gennaro, Pilati, Zennaro, Pietrelli