La probabile formazione del Torino per la sfida con la FeralpiSalò: Bellanova pronto all’esordio in granata

Dopo le quattro amichevoli estive, due a Pinzolo e due in Francia, finalmente si inizia a fare sul serio per il Torino di Ivan Juric. La prima partita ufficiale della stagione è in Coppa Italia contro la FeralpiSalò. Calcio d’inizio lunedì 14 agosto alle ore 21:15, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Mentre Vecchi dovrà fare a meno di sette elementi, il tecnico croato non potrà contare su Koffi Djidji.

Torino: ballottaggio Ricci-Tameze

Torino che scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta recuperato Milinkovic-Savic. Difesa a tre composta da Buongiorno al centro, con Schuurs e Rodriguez ai lati. In mezzo al campo Ricci (in ballottaggio con Tameze) e Ilic, con Bellanova a destra (in ballottaggio con Singo) e Vojvoda a sinisitra. Dietro a Pellegri, favorito su Sanabria considerati i problemi muscolari avuti da quest’ultimo negli scorsi giorni, Vlasic a destra e Radonjic a sinistra sulla trequarti.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. A disp. Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Singo, Bayeye, Tameze, Linetty, Ilkhan, Gineitis, Verdi, Karamoh, Seck, Sanabria. All. Juric. Squalificati: nessuno Indisponibili: Djidji