Calciomercato Torino / Interesse dei granata per Musa Barrow del Bologna: ecco la formula che chiede il Torino

Il Torino non ha ancora finito di sistemare la squadra ed è pronto a cogliere le occasioni giuste sul mercato. Un profilo che interessa ai granata ed è adatto è quello di Musa Barrow del Bologna. Il giocatore può giocare sia sulla trequarti che come punta centrale, la richiesta del Toro è di averlo in prestito con diritto di riscatto. La sua duttilità potrebbe essere un fattore fondamentale, ma la richiesta elevata dei rossoblù impone ai granata di non potersi permettere l’acquisto a titolo definitivo. Si tratta di un giocatore che in Serie A si è già affermato, quindi una scelta che con buona probabilità si rivelerebbe vincente. Un trequartista serve ancora e gli altri nomi in ballo sono quelli di Miranchuk e Praet. Barrow però risolverebbe anche il discorso terza punta, con il Toro che eviterebbe di rimanere scoperto. Se nessuno dei tre dovesse arrivare al Toro, si virerebbe su altri profili, ma il tempo stringe e Juric ha bisogno di tempo per lavorare sui suoi giocatori.

Le parole dell’agente

L’agente del giocatore, Luigi Sorrentino, ha parlato pochi gioni fa dicendo: “Barrow? E’ normale che il Torino sia interessato al ragazzo, già l’anno scorso lo voleva”. Situazione dunque da tenere d’occhio. L’agente poi, più che parlare di cifre, si è detto interessato al progetto sportivo: “Io valuto il progetto sportivo. Mi interessa solo il progetto sportivo qualora andasse via, nell’interesse del ragazzo”.