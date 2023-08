Dopo l’inserimento del Genoa per Malinovskyi, il Torino ha in programma di avviare dei contatti per Dennis Praet

Il Torino e Ruslan Malinovskyi sembrano sempre più lontani. Sul giocatore, dopo il rallentamento della trattativa che lo avrebbe portato in granata, è piombato prepotentemente il Genoa. A raffreddare ulteriormente la pista ci ha pensato il presidente Urbano Cairo: “È una cosa che è nata così ma non è che noi abbiamo pensato a lui”. Sembra dunque definitivamente sfumata la trattativa per l’ucraino, che avrebbe garantito un salto di qualità alla rosa di Juric.

Si pensa a Praet

Sfumato il colpo Malinovskyi, il Torino sta già pensando al possibile sostituto: la pista più plausibile è quella che porta a Dennis Praet, che il club aveva già cercato insistentemente in passato, ma senza successo. Per il belga nacque una lunga telenovela a causa della strategia al ribasso attuata dalla società (la stessa che Vagnati ha utilizzato per riportare al Toro Nikola Vlasic), poi conclusasi con una fumata nera. Ora il Torino sembra volerci riprovare per il belga e nei prossimi giorni sono in programma dei contatti con il Leicester per intavolare una trattativa. L’obbiettivo del direttore tecnico è quello di completare la trequarti, mettendo a disposizione di Ivan Juric il giocatore da affiancare a Vlasic nel corso della prossima stagione.