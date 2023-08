Su Ruslan Malinovskyi, centrocampista offensivo seguito dal Torino, si è inserito il Genoa: ora rischia di sfumare

Nel futuro di Ruslan Malinovskyi potrebbe non esserci il Torino. Vagnati segue da tempo il giocatore ucraino, ma proprio quando la trattativa sembrava procedere velocemente c’è stata una brusca frenata tra le parti. I motivi sono da ricercarsi in particolare nelle richieste economiche del Marsiglia, reputate eccessive da Cairo, e nell’inserimento del Besiktas. L’ex Atalanta avrebbe però rifiutato la destinazione turca: vorrebbe tornare a giocare in Italia.

Sull’ucraino c’è il Genoa

Secondo le ultime notizie sul classe ’93 si sarebbe prepotentemente inserito il Genoa, che dopo il gran colpo Retegui potrebbe portare a disposizione di Gilardino anche il fantasista ucraino. Il giocatore non rientra più nei piani del Marsiglia, che lo aveva recentemente escluso dal match valido per i preliminari di Champions League contro il Panathinaikos, come confermato anche dal suo allenatore Marcelino: “Ruslan non sarà convocato, non è un calciatore sul quale contiamo”. Da capire ora come si evolverà la trattativa che lo porterebbe a giocare a Marassi nel corso della prossima stagione: quel che è certo è che Malinovskyi è più lontano da un trasferimento al Torino.