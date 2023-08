L’Udinese avrebbe messo gli occhi su Mergim Vojvoda per rinforzare le fasce in vista della prossima stagione di Serie A

Mergim Vojvoda piace all’Udinese. La società bianconera avrebbe avviato i contatti con il Torino per assicurarsi le prestazioni dell’esterno kosovaro. In caso di cessione i granata perderebbero un altro esterno dopo Ola Aina e Lazaro, in attesa di capire di più sull’operazione Singo-Soppy. Il numero 27 ha giocato comunque una buona stagione, nonostante Juric abbia spesso preferito altre scelte dal primo minuto. L’ex Standard Liegi ha collezionato 6 assist in 32 presenze tra campionato e Coppa Italia.