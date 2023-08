Il Toro è sempre attivo sul mercato e cerca un trequartista. Con un altro innesto sulla trequarti uno tra Verdi e Seck dovrà essere ceduto

Per quanto riguarda il calciomercato per il momento, tra i vari club del massimo campionato italiano, il Toro rimane tra le squadre che hanno effettuato più operazioni e resta tra i club tuttora più attivi. Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati sta lavorando no stop sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite, anche perché l’inizio della nuova stagione è davvero vicinissimo. Tra i desideri del club granata c’è quello di regalare a Ivan Juric un altro trequartista sapendo benissimo che, se arriverà, uno tra Simone Verdi e Demba Seck sarà di troppo. Dunque per uno dei due giocatori bisognerà trovare una nuova sistemazione. Per Verdi, un po’ a sorpresa, qualche settimana fa Juric ha aperto qualche spiraglio su una possibile permanenza dichiarando: “Verdi? Per tutto il ritiro ha fatto bene, ha qualità tecniche incredibili. Per adesso si allena con noi, vedremo, ma per le sue doti potrà certamente fare cose importanti”. Parole significative, sicuramente non scontate, che avranno fatto molto piacere all’ala ex Bologna ma che non cambiano il fatto che se dovesse presentarsi un’offerta importante per lui verrebbe quanto meno presa in considerazione dalla dirigenza del Toro. Ma al momento offerte per Verdi degne di nota non sono ancora arrivate.

Seck seguito da diverse squadre tra cui spicca il Frosinone

Invece per quanto riguarda Seck, il senegalese classe 2001 piace a diverse squadre tra le quali in prima linea si registra l’interessamento del Frosinone. Il club ciociaro ha già mosso i primi passi concreti bussando alla porta del Toro e chiedendo al club granata di poter prendere in prestito l’attaccante ex Spal. Prima di dare una risposta alla società laziale il Toro vuole capire l’entità del problema alla spalla che ha colpito Seck. Disturbo che dovrebbe essere superato dopo qualche giorno di terapia. Comunque quella di mandare il numero 23 granata al Frosinone in prestito in modo che possa giocare con continuità rimane una pista che verrà considerata attentamente. Soprattutto perché, come già anticipato, il Toro dopo il ritorno di Nikola Vlasic è alla ricerca di un altro trequartista e come già ribadito se arriverà inevitabilmente uno tra Seck e Verdi saluterà il club granata. Già nei prossimi giorni su questo fronte potrebbero arrivare novità importanti.