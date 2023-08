Continua l’asse di mercato tra Torino e Atalanta: non si parla solo dello scambio Singo-Soppy, ma anche di Aleksey Miranchuk

Dopo il ritorno di Nikola Vlasic sulla trequarti, il Torino si muove per completare il reparto degli esterni. In questi giorni sono continui i contatti con l’Atalanta, ma non solo per quanto riguarda lo scambio Singo-Soppy. Infatti si continua a trattare per Aleksey Miranchuk. Davide Vagnati continua a parlare con il club nerazzurro, alla ricerca della chiusura dell’affare. Il giocatore russo non è stato riscattato al termine della scorsa stagione, ma la sua volontà è quella di tornare a vestire il granata. L’affare sembrava essersi arenato, ma adesso con un’altra trattativa in mezzo, potrebbero cambiare le cose. In questo modo il Toro eviterebbe di andare su altri profili, facendo contento Ivan Juric che ha già lavorato bene con lui.

La serenità ritrovata

L’allenatore croato ha fatto molto bene nella stagione 22/23, con Vlasic e Miranchuk sulla trequarti. Il classe 1997 croato è tornato, mentre per l’altro l’Atalanta non fa sconti. Proprio prima di Torino-Atalanta dello scorso campionato, queste sono state le parole del giocatore: “Juric? Mi ha aiutato tantissimo a ritrovare la serenità e la sicurezza in campo”. Come per Vlasic, non è arrivato il riscatto, ma si continua a trattare per abbassare il prezzo. Su di lui si sono mosse anche altre due squadre in Serie A: Bologna e Salernitana. Per lui in totale, nella stagione 2022/2023 al Torino, 31 presenze tra campionato e Coppa Italia. Il bottino è stato di 4 gol e 6 assist. Le sue giocate sono imprevedibili e possono cambiare il corso della partita da un momento all’altro. In pochi calciano come lui con il mancino, ma soprattutto si tratta di un giocatore bravo in fase di copertura e che conosce il gioco di Juric.