Calciomercato Torino / In casa Torino rimane aperta la questione terza punta: il nome di Barrow è tornato di moda

Meno di un mese alla chiusura del calciomercato, con il Torino che si muove in entrata e in uscita. Tra alcuni reparti da completare e altri già completati, tiene banco la questione terza punta. Al momento Ivan Juric ha a disposizione due punte di ruolo: Antonio Sanabria e Pietro Pellegri. Il nome di Musa Barrow, attaccante del Bologna che può giocare anche come punta centrale, è tornato di moda a causa delle parole del suo agente. Se i granata decidessero di ampliare il loro parco attaccanti, in modo da non rimanere scoperti durante la stagione, quello di Barrow è un nome caldo. Queste le parole di Luca Sorrentino, agente del giocatore: “Normale che il Torino sia interessato al ragazzo, già l’anno scorso lo voleva”. Al momento sul mercato, la società sta dando priorità alla trequarti e agli esterni, ma bisogna capire al più presto se investire in una terza punta.

Il ragionamento di Juric

L’allenatore del Torino, al termine del ritiro di Pinzolo, era stato chiaro sulla questione terza punta. Queste le sue parole: “L’anno scorso Pellegri c’era poco e in altre partite non c’era anche Sanabria e secondo me abbiamo pagato il fatto di non avere una punta in certe partite. Bisogna valutare bene. Pellegri è un attaccante importante, di prospettiva. Se prendi un terzo attaccante certamente chiude spazi a chi c’è, però se non lo prendi rischi di essere scoperto”. Il nocciolo della questione è proprio questo: i due attaccanti in rosa sono gli stessi due dell’anno scorso e in certi momenti entrambi erano indisponibili. Il Toro non può permettersi di rimanere scoperto, ma è anche vero che il titolare è uno davanti ai due trequartisti, quindi non è facile trovare un profilo che possa fare la terza punta. Ecco quindi che Barrow, data la sua duttilità, potrebbe essere il profilo giusto.