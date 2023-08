Calciomercato Torino / Il Marsiglia scarica Ruslan Malinovskyi: l’allenatore Marcelino ha affermato di non contare su di lui

Area di separazione tra Ruslan Malinovskyi e il Marsiglia. L’attaccante ucraino è nel mirino di molte squadre, tra cui il Torino. Dopo non essere stato convocato dal club francese per la prima sfida stagionale in Champions League, adesso viene escluso dai convocati anche per il campionato. Su di lui si è espresso l’allenatore Marcelino, le cui parole sono state durissime: “Non sarà convocato, non è un giocatore sul quale contiamo”.