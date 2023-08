Calciomercato Serie A / Federico Bonazzoli è un nuovo attaccante dell’Hellas Verona, la Fiorentina prende Beltran dal River Plate

Manca poco all’inizio del campionato e tutte le squadre di Serie A si muovono sul mercato, alla ricerca dell’occasione giusta. In casa Hellas Verona è ufficiale l’arrivo di un nuovo attaccante e si tratta di Federico Bonazzoli. Il giocatore si è trasferito con la formula del prestito dalla Salernitana, fino al 30 giugno 2024, con opzione e obbligo di riscatto a determinate condizioni. Anche la Fiorentina ha un nuovo nome in attacco: Lucas Beltran. Fino all’ultimo conteso con la Roma, il classe 2001 arriva per 25 milioni di euro dal River Plate.

Frosinone su Kaio Jorge

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco, appena promosso nella massima serie, potrebbe fare la spesa in casa Juventus. Oltre all’interesse per Soule, centrocampista argentino, spunta anche quello per Kaio Jorge. Arrivato nel 2021 dal Santos, l’attaccante brasiliano non si è mai affermato in Italia.

La Lazio punta Rovella

Anche la Lazio di Maurizio Sarri si vuole rinforzare e ha bisogno di un regista. Contatti continui per Nicolò Rovella della Juventus, che ha giocato in prestito nella stagione 22/23 al Monza. Inoltre si parla anche del ritorno in biancoceleste di Luca Pellegrini.