Calciomercato Torino / Luigi Sorrentino, il procuratore di Musa Barrow, ha parlato dell’interesse della società granata per l’attaccante

“Barrow? E’ normale che il Torino sia interessato al ragazzo, già l’anno scorso lo voleva”. Parole, queste, che sono state pronunciate ai microfoni di Sportitalia da Luigi Sorrentino, il procuratore dell’attaccante cambiano che è in uscita dal Bologna. La società granata, al momento, non ha presentato però nessuna offerta per il giocatore, si è finora registrato solamente un dialogo dalle parte per capire la fattibilità e gli eventuali costi dell’operazione.

“Barrow via da Bologna? Mi interessa il progetto sportivo”

“Se la valutazione del giocatore è 15 milioni? Spetta alla società valutare quanto sarà opportuno chiedere per la sua cessione. Io valuto il progetto sportivo. Mi interessa solo il progetto sportivo qualora andasse via, nell’interesse del ragazzo” ha proseguito Sorrentino.