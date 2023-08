Calciomercato Torino / Il trequartista preferirebbe tornare in Italia ma le richieste del Marsiglia hanno fatto rallentare la trattativa

Ruslan Malinovskyi sembrava essere molto vicino al Torino. E in effetti fino a poche ore fa la trattativa sembrava procedere spedita, tanto che l’Olympique Marsiglia lo aveva anche escluso dai convocati per la partita dei preliminari di Champions League contro il Panathinaikos. Ora però è arrivata una brusca frenata: i motivi è lo si possono cercare nelle richieste economiche del Marsiglia e nell’inserimento del Besiktas, che è pronto a offrire 10 milioni subito per acquistare a titolo definitivo il giocatore.

Calciomercato Torino: il punto su Malinovskyi

Con il Torino si è invece sempre parlato per un prestito con diritto di riscatto alle stesse cifre, anche se Urbano Cairo e Davide Vagnati considerano eccessiva la richiesta di 10 milioni per un giocatore di 30 anni. Malinovskyi continua a preferire la società granata come soluzione per il suo futuro, più che altro preferirebbe tornare in Italia anziché trasferirsi in Turchia. Se ne riparlerà eventualmente nei prossimi giorni perché adesso il Torino valuta, riflette e si concentra sulle altre operazioni.

L’idea di portare Malinovskyi alla corte di Juric non è comunque definitivamente tramontata, il trequartista ucraino resta un’opzione per rinforzare il reparto offensivo (mentre invece è praticamente tramontata l’ipotesi Junior Messias, considerato che il brasiliano è a un passo dal Genoa). Cairo e Vagnati hanno ancora una ventina di giorni di tempo per risolvere il rebus trequartista e acquistare il giocatore che dovrà affiancare Nikola Vlasic alle spalle della punta centrale nel consueto 3-4-2-1.