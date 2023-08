Calciomercato Torino / In attesa di rinforzi dal mercato, Mergim Vojvoda è l’esterno sinistro titolare. Ma se arriva un’offerta…

C’è aria di incertezza riguardo al futuro di Mergim Vojvoda. Il kosovaro non ha particolarmente brillato nell’ultima stagione in maglia granata, ma in caso di occorrenza ha spesso e volentieri risposto presente. Juric non lo considera un giocatore fondamentale, ma una buona riserva, anche se al momento è lui il titolare sulla corsia mancina. In caso di permanenza sarà però il sostituto del terzino sinistro che il Torino cercherà di ingaggiare nei giorni a seguire. L’allenatore croato è a corto di esterni e un’altra partenza potrebbe mettere Juric in piena emergenza: al momento, oltre al numero 27, i giocatori di ruolo per la fascia sono Singo, Bellanova e Bayeye. In più ci sarebbe Ricardo Rodriguez, ma Juric sembra ormai utilizzarlo come braccetto della difesa a tre, in cui lo svizzero si è sempre ben comportato. Vagnati sarebbe comunque disposto a valutare eventuali offerte e alla cifra giusta il giocatore potrebbe partire. Bisognerà poi intervenire sul mercato per individuare un possibile sostituto.

Gli affari del Torino per le fasce

La società granata ha trattato Josh Doig con il Verona, ma la trattativa ha subito una brusca frenata con il dt che ha virato su altri obiettivi come Pasquale Mazzocchi della Salernitana e Carlos Augusto del Monza. Il nome nuovo per le fasce è proprio quello del brasiliano: il club ha fatto un sondaggio per il brasiliano e per ora non si è spinto oltre intavolando una trattativa. Le richieste del Monza potrebbero comunque essere molto elevate visto il rendimento del giocatore, che nella scorsa stagione si è rivelato una vera e propria sorpresa.