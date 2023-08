Calciomercato Torino / La società granata pensa ad alzare l’offerta al West Ham per riportare sotto la Mole il trequartista croato

È stato uno dei tormentoni dell’estate granata, ma si conta di poter chiudere questa voce a breve. Dopo i contatti durati più di due mesi, sembra che il Torino si sia convinto a venire incontro alle richieste del West Ham per riportare sotto la Mole Nikola Vlasic. Il trequartista croato, ormai separato in casa con la squadra londinese, ha più volte manifestato la propria voglia di tornare, soprattutto in seguito all’esser stato messo fuori rosa dagli stessi inglesi. Una scintilla, allora, è scattata nelle menti di Cairo e Vagnati, che si sono mostrati disponibili ad alzare l’offerta al West Ham, avvicinandosi a quei 14 milioni richiesti dagli inglesi.

In arrivo il trequartista di Juric?

C’è però ancora da trattare e da discutere per porre fine a questa lunghissima telenovela che ha coinvolto non solo le due squadre dirette interessate, ma anche lo stesso Juric. L’allenatore, infatti, più volte ha lamentato l’incompletezza della rosa e, in particolare, la mancanza di trequartisti titolari in rosa in questo momento. Ancora una volta il tecnico croato si è trovato costretto a lavorare in ritiro senza centrocampisti offensivi – o meglio, con il solo Radonjic accompagnato da Karamoh e Seck. La speranza del tecnico è che la trattativa possa essere conclusa il prima possibile, considerando come tra meno di due settimane sarà già tempo di Coppa Italia. Quello di Vlasic, però, non può essere il solo innesto sulla trequarti. All’interno della rosa, infatti, va sostituito anche Miranchuk. Il russo, infatti, dopo esser tornato all’Atalanta non è stato più contattato con grande interesse dai granata, che si sono concentrati su altri obiettivi a causa delle richieste elevate della Dea.