Calciomercato Torino/ La Sampdoria ha chiesto informazioni per Berisha, che ha già rifiutato una sistemazione turca

Arrivano aggiornamenti sul calciomercato del Torino, non solo per quanto riguarda le entrate. Nel frattempo che Davide Vagnati lavora per cercare di regalare a Juric un trequartista e un esterno titolari, una squadra si è mossa per un elemento della rosa granata. La Sampdoria di Andrea Pirlo, infatti, ha chiesto informazioni per Berisha. I doriani hanno in rosa solamente due portieri in questo momento dopo la scadenza del prestito di Turk e la cessione di Falcone al Lecce, e sono alla ricerca di un nuovo secondo. Per questo motivo, i liguri hanno sondato l’albanese. Berisha, fin qui, ha rifiutato diverse offerte dal mercato di gennaio ad oggi, perché legato allo stipendio che dovrebbe ricevere fino alla prossima stagione. L’ex Spal, intanto, è stato messo fuori rosa, e questa decisione potrebbe influenzare la sua scelta.