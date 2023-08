L’esterno brasiliano, dopo aver riflettuto a lungo, ha deciso di rifiutare l’offerta del Besiktas, il Toro dunque rimane una pista possibile

Con i campionati ancora fermi, oltre ai ritiri delle varie squadre, continua a farla da padrone la sessione di calciomercato estiva in corso con gli affari già conclusi, i tanti rumors e le varie trattative in atto. In casa Torino si sta seguendo con particolare attenzione quello che sta accadendo intorno a Junior Messias. Il giocatore rossonero nella giornata di ieri dopo averci pensato a lungo, ha deciso di rifiutare l’offerta arrivata da parte del Besiktas. Infatti, la volontà di Messias è quella di rimanere in Italia, un Paese dove si trova molto bene e in un campionato che conosce già in maniera accurata. Per questo motivo per il Toro si è riaperta una pista molto interessante, anche se è doveroso sottolineare che è una pista che presenta diversi ostacoli. Il principale riguarda l’offerta che il Toro vuole presentare al Milan. Un’offerta bassa ma che la dirigenza granata vuole proporre, puntando sul fatto che il Milan desideri vendere il brasiliano classe 1991.

Torino, Messias è un nome tornato di moda a distanza di due anni

Il Toro conosce molto bene il profilo di Messias. La dirigenza granata aveva provato a portarlo all’ombra della Mole già due anni fa quando il brasiliano era in uscita dal Crotone, ma l’inserimento proprio del Milan nella trattativa fece sfumare tutto. Ora il Toro ci riprova, sapendo che quella granata è una meta gradita al giocatore ma sapendo anche che, come già anticipato, il Milan non cederà Messias per cifre basse. Infatti l’obiettivo del club rossonero sarà quello di non veder realizzare una minusvalenza. Solo il tempo dirà se quello tra il Toro e Messias è un matrimonio che si potrà fare oppure no e già a stretto giro di posta potranno esserci novità in merito.