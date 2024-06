Calciomercato Torino / Karol Linetty e Mergim Vojvoda hanno un contratto in scadenza nel 2025 e la loro situazione è da monitorare

Stagione finita significa solo una cosa: tempo di bilanci e riflessioni per il futuro. In casa Toro, la prossima settimana sarà decisiva per la scelta del nuovo allenatore. Vanoli è in pole, con Italiano sullo sfondo. Poi si penserà al calciomercato in casa Toro. Tanto dipenderà ovviamente dalla scelta del nuovo allenatore, ma ci sono alcune situazioni che vanno risolte prima di altre. Karol Linetty e Mergim Vojvoda, hanno il contratto in scadenza nel 2025. Il primo, centrocampista, è in rosa dal 2020. Il 3 gennaio di quest’anno ha rinnovato per un ulteriore anno. Il secondo invece, esterno, è in rosa anche lui dal 2020 e la situazione è la stessa del polacco. Toro che deve decidere cosa fare: monetizzare vendendoli adesso oppure rischiare di portarli in scadenza? L’intenzione del Toro sicuramente è quella di evitare di perdere giocatori a 0, ma più il tempo passa e più c’è questo rischio.

Linetty: uno che non molla mai

Linetty a inizio anno non parte mai come titolare, ma poi diventa importante e si ritaglia il suo spazio. Classe 1995, in stagione per lui 28 partite: 0 gol e 0 assist, ma ben 12 cartellini gialli (troppi). Non si è mai tirato indietro e ha sempre dato una mano, ma potrebbe salutare in estate. Toro che lo pagò 7,50 milioni di euro alla Sampdoria. All’epoca ne valeva 10, ora ne vale meno di 4.

Vojvoda: rendimento altalenante

Vojvoda al Toro ha spesso e volentieri avuto un rendimento altalenante. Dopo il primo anno complicato, Juric lo ha spostato a sinistra e lo ha trasformato. Ma poi è calato e ha perso il posto da titolare. Quest’anno ha giocato 28 partite, fornendo 3 assist. Qualche volta, ha anche giocato in difesa. Vale quanto Linetty sul mercato. I granata per averlo, pagarono 5,20 milioni di euro allo Standard Liegi. Anche lui in estate, potrebbe avere mercato.