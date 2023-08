Il Cagliari, alla ricerca di un centrocampista dopo la promozione in Serie A, ha fatto un sondaggio per Linetty del Torino

È sempre calciomercato in casa Toro. All’indomani del buon test contro il Lens, terminato con il risultato di 0-0, non si fermano le trattative, in particolare quelle che riguardano le uscite. Se nella giornata di ieri era arrivata una richiesta di informazioni da parte della Sampdoria per Berisha, oggi il Cagliari ha fatto un sondaggio per Karol Linetty. I rossoblù, dopo la promozione in Serie A, sono alla ricerca di una mezzala e il polacco potrebbe fare al caso loro.

Linetty scivolato nelle gerarchie

Dopo l’arrivo di Tameze e l’attuale permanenza di Ricci, infatti, il 28enne è sceso nelle gerarchie di Juric e potrebbe decidere di cambiare aria per aumentare il proprio minutaggio. Ancora nulla di concreto, ma i due club potrebbero mettere in programma un incontro nei prossimi giorni. La trattativa, infatti, potrebbe scaldare anche la società granata. Come detto, Linetty è stato chiuso dalla concorrenza, e una sua partenza dunque non avrebbe un elevato peso specifico nello scacchiere di Juric. Inoltre, dalla sua cessione, Vagnati & co potrebbero monetizzare una cifra importante, da reinvestire per un trequartista o un esterno, i ruoli mancanti in questo momento.