Calciomercato Serie A / Lukaku sempre più vicino alla Juve. La Fiorentina mette a segno il colpo Yerry Mina

Quando manca sempre meno all’inizio delle competizioni ufficiali, i vari direttori sportivi proseguono nella ricerca di calciatori che possano alzare il livello delle proprie squadre. È un mese di agosto che fin qui sta regalando tante trattative, alcune anche inaspettate, in attesa che il pallone ricominci a rotolare. Una squadra che sta lavorando molto, in questo senso, è la Juventus. I bianconeri, che nella notte hanno vinto per 3-1 contro il Real Madrid, sono alla ricerca di un nuovo numero 9 che possa sostituire Vlahovic, ritenuto non idoneo al gioco di Allegri. E Giuntoli, infatti, ha proposto proprio il serbo al Chelsea per arrivare a Lukaku. I londinesi non sono ancora convinti dell’ex Fiorentina, soprattutto perché dovrebbero anche aggiungere una cifra intorno ai 40 milioni di euro, ma la trattativa sembra diventare sempre più calda.

Fiorentina, in arrivo Yerry Mina

Chi, invece, ha completato un colpo di livello internazionale è la Fiorentina. La viola è riuscita a convincere Yerry Mina, difensore ex Barcellona ed Everton, a firmare un contratto con il club, superando la concorrenza del Cagliari che sembrava aver in pugno il giocatore. Il colombiano sostituirà Igor, che è stato ufficializzato negli scorsi giorni dal Brighton di De Zerbi.

Inter, fatta per Samardzic

Tra le squadre più attive in questa finestra di mercato c’è sicuramente l’Inter. I nerazzurri, dopo aver completato diversi acquisti, sono in attesa dell’arrivo di Lazar Samardzic. Il centrocampista, reduce da una stagione molto buona con l’Udinese, lascerà il Friuli per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni, a cui va aggiunto il cartellino di Fabbian. Oltre alla mezzala, inoltre, i nerazzurri lavorano per l’acquisto di Gianluca Scamacca. Il West Ham chiede 30 milioni per l’attaccante, mentre Marotta si è avvicinato ai 25. La trattativa, però, potrebbe concludersi nei prossimi giorni.

Milan, idea Lenglet per la difesa

Dall’altro lato di Milano, invece, non finiscono i botti di mercato. Il Milan, dopo aver messo a segno 8 colpi, non sembra aver concluso il proprio roaster. I rossoneri, infatti, sono alla caccia di un difensore centrale che possa sostituire il possibile partente Kjaer, e hanno chiesto informazioni al Barcellona per Lenglet. Il francese, reduce dall’esperienza con il Tottenham, potrebbe dunque trasferirsi in Italia.