Calciomercato Torino / La società granata riflette sulla possibilità di acquistare un’altra punta che possa affiancare Sanabria e Pellegri

Si è conclusa da ormai una settimana la prima parte della preparazione estiva del Torino, che in questi giorni si sta allenando in Francia. Juric ha cominciato a trarre le prime somme sulla situazione della squadra e, in particolare, sui vari settori di campo. C’è infatti ancora molto da fare, soprattutto per accontentare i desideri dell’allenatore. Tra i reparti da rinforzare c’è infatti anche quello offensivo, con una terza punta che assicuri ricambi sufficienti.

Toro, Juric a caccia di tutele in attacco

Tra i problemi riscontrati nella scorsa stagione dai granata, c’è infatti stata la discontinuità degli attaccanti. Antonio Sanabria, nonostante sia diventato una certezza per il tecnico, non può bastare. C’è anche Pietro Pellegri, ma restano i dubbi sulla tenuta fisica del centravanti, che negli ultimi anni è stato spesso bersagliato da vari infortuni: ecco perché in casa Torino ci si sta domandando se acquistare o no un terzo attaccante di ruolo.

Toro, terza punta non prioritaria ma nella lista

“L’anno scorso Pellegri c’è stato poco e in alcune partite non c’era anche Sanabria e secondo me abbiamo pagato il fatto di non avere una punta in certe partite” ha spiegato Juric negli scorsi giorni parlando della questione attaccante. Il tecnico ha però anche precisato che: “Se prendi un terzo attaccante certamente chiude spazi a chi c’è, però se non lo prendi rischi di essere scoperto“. Traducendo in chiave mercato le parole di Juric, l’acquisto di una terza punta non è al momento considerato una priorità ma, se ce ne sarà l’occasione, il tecnico gradirebbe un altro attaccante di ruolo, magari un giocatore giovane o a fine carriera che non pretenda di giocare titolare ma che si accontenti di un ruolo da riserva.