Calciomercato Serie A / Continuano le trattative in Serie A: mentre l’Atalanta attende De Ketelaere, Hjulmand saluta il Lecce

A pochi giorni dall’inizio del campionato, continuano le trattative in Serie A. L’Atalanta ha chiuso per De Ketelaere, che arriverà dal Milan. Il belga, arrivato dal Club Brugge, è stato un flop al suo primo anno in Italia ma adesso con Gasperini potrebbero cambiare le cose. Queste le parole dell’allenatore: “De Ketelaere? Mi piace, sarei contento”. Le visite mediche sono state fissate per la giornata di martedì.

Hjulmand saluta Lecce

Dopo una grande stagione in Serie A da capitano, Hjulmand saluta il Lecce. Il centrocampista ha infatti svolto le visite mediche con lo Sporting Lisbona. Un salto importante per il classe 1999, queste le parole di D’Aversa: “Hjulmand? Abbiamo perso un giocatore importante”.

Inter: si fredda la pista Wahi

L’Inter è alla ricerca di un attaccante. Gli occhi sono stati messi su Wahi del Montpellier, ma adesso la pista sembra essersi freddata. Le parole dell’agente sono state: “Complicato trattare con il Montpellier”.