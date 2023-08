Calciomercato Torino / Continuano i contatti con l’Atalanta per lo scambio Soppy-Singo: in settimana si vuole chiudere

Continua la sessione di calciomercato in casa Toro. Al momento non ci sono state cessioni importanti e tutti i big sono rimasti, compresi Schuurs e Ricci. Per quanto riguarda la fascia destra, si continua a lavorare per lo scambio Soppy-Singo. Contatti continui con l’Atalanta e l’obiettivo della settimana che inizia oggi, per entrambe le parti, è uno: chiudere l’affare. Wilfried Singo, in uscita, ha detto sì mentre Brandon Soppy viaggia verso il sì. L’accordo è vicino (al Toro andrebbero anche 7 milioni), mancano solo alcuni dettagli, più che altro da parte di Soppy. Il giocatore in entrata vuole garanzie sul minutaggio e Vagnati sta provando a convincerlo. Volendo il classe 2002 può essere impegnato anche sulla fascia sinistra, ma questa operazione di mercato è fatta con l’idea di alzare la qualità sulla destra. Singo è cresciuto in questi anni in granata, ma forse ci si apettava di più sulla parte tecnica. Essendo poi un 2000, la società può anche monetizzare insieme allo scambio, visto che il contratto scade nel 2024. Rimane invece scoperta la fascia sinistra, che necessita di un innesto.

Priorità alle fasce e alla trequarti

Soppy sarebbe il quarto arrivo dopo Bellanova, Tameze, Vlasic e Haveri (girato in prestito all’Ascoli). In questo momento servono ancora un trequartista e un’esterno sinistro. Vojvoda ha fatto una buona preparazione estiva e può fare il titolare, ma l’unica riserva è Rodriguez, che si dovrebbe adattare. Rimane poi sempre aperto il discorso terza punta, ma le priorità sono altre adesso. Sulla trequarti nelle ultime ore è sceso il nome di Malinovskyi, a favore di quello di Dennis Praet, che Juric apprezza sempre. Per quanto riguarda lo scambio Soppy-Singo, questa è la settimana decisiva, con la fumata bianca che può arrivare da un momento all’altro.