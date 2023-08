Calciomercato Torino / Prima l’ingaggio alto ha frenato le trattative, ora il trequartista sta conquistando Juric

Un po’ a sorpresa, una delle prime mosse fatte da Ivan Juric nel secondo tempo contro la FeralpiSalò, per cercare di sbloccare il risultato dall’1-1, è stata quella di inserire Simone Verdi. Il trequartista, dopo l’esperienza in prestito al Verona della scorsa stagione, ha partecipato a tutta la preparazione del Toro e il ritiro ha colpito positivamente l’allenatore croato. La sua situazione, però, è quella di un partente in attesa di una sistemazione. Prima dell’arrivo di Vlasic, infatti, l’intenzione di Juric era quella di aspettare prima di un’eventuale cessione, mentre adesso, con la trequarti numericamente molto folta, il numero 99 può anche lasciare Torino.

Verdi in uscita, ma l’ingaggio è un problema

Sulle sue tracce si sono mossi dapprima alcuni club di A come lo stesso Verona, interessato a riportarlo in Veneto, e poi anche il Como in Serie B, con Moreno Longo che si era mosso in prima persona per poterlo riabbracciare. Il problema, però, è creato dall’alto ingaggio percepito dal giocatore, pari a 1,7 milioni di euro, non sostenibile per gran parte dei club di fascia bassa di A e soprattutto per il Como. Verdi, dunque, in attesa di novità rimane in rosa ma, a questo punto, non è da escludere neppure una sua permanenza per tutta la stagione: Juric ne apprezza le qualità tecniche e a Pinzolo è rimasto piacevolmente colpito dall’impegno mostrato. Se non dovessero esserci ulteriori acquisti sulla trequarti, Verdi potrebbe anche restare al Torino.