Calciomercato Torino / Singo verso il Monaco fa saltare lo scambio con Soppy: il possibile ritorno di Lazaro non basta

Il calciomercato rivela sempre sorprese, che molte volte fanno saltare i piani. Sembrava dovesse essere la settimana decisiva per lo scambio Singo-Soppy con l’Atalanta, invece l’ivoriano è in direzione Francia, al Monaco. L’offerta da 10 milioni di euro è stata accettata e questo ovviamente fa saltare lo scambio. Adesso Vagnati è a caccia di un terzino destro, con il tempo che stringe e il campionato che sta per iniziare. Dopo la partenza del classe 2000, in rosa rimarrebbero solo Bellanova e Bayeye come esterni destri. Inoltre manca anche un esterno sinistro per completare il reparto. Nelle ultime ore si è scaldata la trattativa per il ritorno di Valentino Lazaro ma non basta.

Le parole di Juric

L’obiettivo di Davide Vagnati è quello di chiudere in breve tempo per l’acquisto di Lazaro, poi cercherà un altro rinforzo per la fascia. D’altronde anche Juric in conferenza stampa, è stato molto chiaro: “Siamo a un buon punto. Gran parte della squadra c’è, dobbiamo vedere se riusciamo a completarla. Un esterno manca sicuramente e poi dipende dalle uscite. Sappiamo di Singo. Se va via lui, bisogna prenderne due”.

Il profilo cercato

Tornando a Lazaro, l’austriaco ha già giocato al Toro nella scorsa stagione e piace parecchio a Juric, poi però non è stato riscattato e ha fatto ritorno all’Inter. La sua duttilità può diventare un fattore fondamentale nell’operazione: infatti lui può giocare sia a destra che a sinistra. Se dovesse arrivare però, arriverebbe come sosituto di Singo, quindi mancherebbe comunque un altro esterno che giochi solo a sinistra.