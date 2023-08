Calciomercato Torino / Si fanno insistenti le voci di un interessamento dei granata per il ritorno di Lazaro, che ha già dato disponibilità

A 4 giorni dall’esordio in Serie A, prosegue senza sosta il calciomercato del Torino. Davide Vagnati è al lavoro per poter regalare a Juric i tre innesti di cui ha bisogno prima della fine del mercato, in modo da incrementare il livello della rosa e poter puntare a qualcosa di più di un decimo posto. In questo momento, per completare i tasselli nella formazione, al tecnico mancano un trequartista, un esterno sinistro titolare e uno a destra che possa far rifiatare ogni tanto Bellanova. E, a proposito di quest’ultima posizione, il direttore tecnico granata sembra aver individuato come nome possibile quello di Valentino Lazaro. L’austriaco, dopo la scorsa stagione in prestito tormentata dagli infortuni, potrebbe così tornare a giocare all’ombra della Mole, ponendosi l’obiettivo di riscattarsi.

Lazaro verso il sì

Proprio per questo motivo, il giocatore in forza all’Inter ha già fatto sapere che gradirebbe un ritorno sotto la Mole, anche per dimostrare ai tifosi che il giocatore visto la scorsa stagione non è il vero Lazaro. Inoltre, in nerazzurro, visti gli arrivi di Cuadrado e Carlos Augusto, l’austriaco non avrebbe praticamente mai delle chance di giocare, mentre a Torino, data la sua duttilità, può sia essere il vice Bellanova che il sostituto di Vojvoda. Adesso, dopo che la società avrà convinto il giocatore, entrerà nel vivo la trattativa con l’Inter. Il Torino sembra disposto questa volta ad acquistare il laterale a titolo definitivo, con una prima offerta che si aggirerebbe intorno ai 3/4 milioni. Il club milanese potrebbe subito accettare, vista la necessità di fare liquidità e la considerazione non troppo elevata che si ha del giocatore.