Calciomercato Torino / Si avvicina la cessione in prestito di Brian Bayeye alla Ternana: il francese pronto a dire sì

Prosegue senza sosta il lavoro di Davide Vagnati per quanto riguarda il mercato del Toro. In particolare, il direttore tecnico sta lavorando sul fronte cessioni per liberare alcuni giocatori non considerati da Juric nelle gerarchie, in modo da poter intervenire poi sul mercato in entrata. Tra i nomi più caldi per le uscite, oltre a quello di Singo che è ormai di fatto un giocatore del Monaco, c’è quello di Brian Bayeye. L’esterno francese, dopo aver giocato molto poco nella scorsa stagione e in questo precampionato, può davvero trasferirsi in Serie B in prestito per aumentare il proprio minutaggio. Come detto negli scorsi giorni, tra le squadre maggiormente interessate c’è la Ternana. Gli umbri hanno già avviato i contatti con il Torino, e il difensore sembra propenso ad accettare la destinazione. Restano da limare alcuni dettagli dell’eventuale accordo.

Toro, ora il sostituto

A questo punto, è assolutamente necessario per il Torino andare alla ricerca di un profilo per la fascia destra. In caso di cessione di Bayeye, infatti, la corsia laterale conterebbe solamente Raoul Bellanova come nome e, considerati i problemi fisici avuti nell’ultima parte della preparazione, non sarebbe una buona notizia per Ivan Juric. Per questo, Vagnati si è già mosso per cercare un suo sostituto, data anche l’imminente partenza di Singo in direzione Francia, e sono stati avviati i contatti con l’Inter per Valentino Lazaro. L’austriaco ha già dato la propria disponibilità per un ritorno sotto la Mole, in vista di un riscatto dopo la brutta stagione scorsa. Lazaro, però, non può bastare. Al Toro, infatti, manca anche un esterno mancino titolare, che deve essere trovato prima della fine del mercato.