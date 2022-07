Calciomercato Torino / La trattativa per Giulio Maggiore dello Spezia vicina alla svolta decisiva: niente contropartite

Giulio Maggiore è vicino a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista, e capitano, dello Spezia, si appresta a lasciare il club ligure – del quale è diventato un simbolo – per aggregarsi alla squadra di Juric e raccogliere l’eredità di Mandragora e Pobega, due centrocampisti che hanno salutato il Toro nel corso della sessione di calciomercato. La trattativa tra Vagnati e gli Aquilotti andava avanti da giorni, ma solo adesso è arrivata allo snodo decisivo: per una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni, Maggiore dovrebbe passare in granata. Non ci saranno contropartite nell’affare. Escluso, dunque, l’inserimento di uno tra Linetty e Seck nell’operazione.