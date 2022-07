Il presidente Cairo ha parlato di Casadei, giocatore che l’Inter potrebbe usare come contropartita per arrivare a Bremer oltre ai soldi

Mentre il Torino si allena a Bad Leonfelden, con Ivan Juric che è in attesa di altri rinforzi, il direttore tecnico granata Davide Vagnati continua a lavorare no stop sul fronte del calciomercato. Ma sul mercato del Toro nelle scorse ore è intervenuto anche il presidente Urbano Cairo, rilasciando qualche dichiarazione sulla vicenda Gleison Bremer, difensore in uscita dal Toro. Come è già ben noto il giocatore ex Atletico Mineiro piace all’Inter che per portare in neroazzurro il brasiliano, oltre a mettere sul piatto una cifra importante, potrebbe offrire al club granata qualche contropartita. A tal proposito negli scorsi giorni si è fatto il nome di Cesare Casadei, centrocampista classe 2003. In merito al giocatore il presidente Cairo ha dichiarato: “Non lo conosco se non per averlo visto pochi minuti. Non parlo di giocatori di altre squadre, ma mi dicono che sia un giovane bravo”. Dunque, stando alle parole del numero 1 granata Casadei potrebbe essere un giocatore gradito al Toro come contropartita, senza però togliere che oltre al centrocampista classe 2003 l’Inter dovrà offrire una cifra molto importante se vorrà davvero portare a Milano sponda nerazzurra Bremer.

Il Toro segue Casadei e sa quanto Juric potrebbe farlo migliorare

Sicuramente ad attirare l’interesse del Toro su Casadei sono stati i numeri che il centrocampista, nato a Ravenna, ha raccolto la stagione scorsa con l’Inter Under 19 dove ha collezionato 32 presenze, 15 gol e 4 assist, riuscendo anche a vincere con i nerazzurri il campionato Primavera 1. Dunque si può dire che Casadei ha davanti a sé un futuro molto roseo. Proprio per questo il Toro potrebbe puntare su di lui. Inoltre la dirigenza granata sa benissimo che sotto l’ala protettiva di Juric Casadei potrebbe migliorare ancora tantissimo. Già a breve potrebbero esserci delle novità, anche perché l’Inter ha fretta e vuole regalare al più presto Bremer a Simone Inzaghi. Quindi nelle prossime ore bisognerà essere molto vigili sulle sorti di Bremer e Casadei. Sorti che potrebbero intrecciarsi, con i due giocatori che potrebbero compiere il percorso inverso.