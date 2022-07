A margine della presentazione dei palinsesti di La7, Urbano Cairo ha parlato della trattativa con l’Inter per la cessione di Gleison Bremer

Per comprare Gleison Bremer servono ben più di 25 milioni di euro: quella che era un’indiscrezione giornalistica ora ha trovato conferma nelle parole di Urbano Cairo. A margine della presentazione dei nuovi palinsesti di La7, il presidente del Torino ha parlato della trattativa con l’Inter per la cessione del difensore brasiliano, spiegando che ha tutta l’intenzione di accontentare il giocatore e lasciarlo partire ma che l’offerta giusta non è ancora arrivata.

Calciomercato Torino, Cairo su Bremer: “Skriniar viene valutato 70 milioni e Bremer 25. Qualcosa non torna”

“Se guardo le cifre del mercato noto che Skriniar viene valutato 60-70 milioni e Bremer a 25. Non mi torna molto – ha spiegato Cairo – Anche ieri ho parlato ieri con il procuratore di Bremer e gli ho chiesto: ‘Ma se quella squadra X avesse Bremer, a quanto lo venderebbe?’ Mi ha risposto: ‘A una cifra maggiore di quella attualmente proposta’. Bremer ha un prezzo giusto che non è stato ancora raggiunto. Se c’è una clausola rescissoria nel gennaio 2023? Il giocatore è un ragazzo straordinario e gli ho detto che, nel momento in cui l’offerta sarà adeguata lo avrei venduto e che non avrei fatto cose esagerate. Se sento parlare per Skriniar, un grande giocatore che non discuto, di 70 milioni, faccio notare che Bremer ha 2 anni di meno. Credo che Bremer valga di più dei numeri che sento”.

Cairo: “Casadei? Mi dicono sia un giovane bravo”

Cairo ha parlato anche dell’intervista rilasciata nelle scorse settimane dallo stesso difensore in cui ha espresso la volontà di essere ceduto per giocare la Champions League: “Da parte mia c’è la volontà di accontentarlo nel momento in cui la proposta sarà quella giusta. Gliel’ho promesso, ma non gli ho detto che andrà di qua o di là. Ho venduto molti giocatori e non li trattengo a tutti i costi. In questo momento però bisogna rendersi conto che Bremer è il giocatore più quotato. A lui, ripeto, ho fatto una promessa e generalmente le promesse le mantengo. E’ un ragazzo eccezionale e nell’intervista fatta in Brasile non mi sembra che abbia ha detto niente di particolare. Non mi sono risentito”.

Infine, il presidente del Torino ha parlato anche del possibile inserimento di Cesare Casadei come contropartita tecnica nell’affare con l’Inter: “Non lo conosco se non per averlo visto pochi minuti. Non parlo di giocatori di altre squadre, ma mi dicono che sia un giovane bravo”.