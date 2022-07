Calciomercato Torino / Joao Pedro resta un obiettivo per l’attacco ma l’accordo con il Cagliari non c’è ancora

Joao Pedro stuzzica e piace, non da oggi ma da qualche anno ormai, eppure al Torino il passo decisivo per provare a prenderlo ancora non lo si è fatto. Anzi, dopo la chiacchierata degli scorsi giorni a Milano tra Davide Vagnati e il procuratore dell’attaccante, Marco Piccioli, la trattativa vive ora una nuova fase di stallo: nessun passo avanti è stato fatto e la distanza con il Cagliari non si è ancora ridotta. Nel calciomercato i cambiamenti possono essere improvvisi e se in casa Torino si decidesse di accontentare le richieste del club sardo la trattativa potrebbe chiudersi in un lampo. Cairo e Vaganti al momento però prendono tempo, riflettono sul da farsi sfogliando la margherita come fa un innamorato: anziché il classico “m’ama o non m’ama” ogni petalo però è un “prendo Joao Pedro o non prendo Joao Pedro”.

Calciomercato Torino: per Joao Pedro le richieste del Cagliari sono ancora alte

La margherita però la stanno sfogliando anche in casa Galatasaray e, dopo il due di picche ricevuto con la prima offerta presentata, la società turca è ora pronta a riallacciare i contatti con il Cagliari. L’impressione è che né il Torino né il Galatasaray vogliano offrire i 7 milioni richiesti da Giulini e stiano entrambe aspettando il momento giusto per ottenere il sì dei sardi anche con un’offerta più bassa: d’altronde Joao Pedro non resterà in Sardegna, lo ha spiegato chiaramente anche il ds Stefano Capozucca nella prima conferenza stampa stagionale e sia il Torino che il Galatasaray vogliano sfruttare la situazione a proprio vantaggio per riuscire a prendere il giocatore alla cifra più bassa possibile. Intanto però il tempo scorre e da ormai una settimana Ivan Juric ha già iniziato a preparare la nuova stagione, senza Joao Pedro e con ancora troppi buchi in rosa.