Barrow è intervenuto in conferenza e ha allontanato le varie voci di mercato che lo riguardano manifestando la voglia di rimanere al Bologna

Nel settimo giorno di ritiro del Bologna a Pinzolo Musa Barrow è intervenuto in conferenza stampa, togliendo per ora il suo nome dal mercato. Infatti, l’attaccante classe 1998 a una domanda sulle varie sirene di mercato che lo riguardano ha risposto: “Sono qua e voglio incominciare qua bene il campionato”. Il giocatore gambiano ha così fatto capire che la sua volontà è quella di continuare la sua avventura in rossoblù, allontanando di fatto le varie squadre che erano interessate a lui. Tra queste squadre c’era il Toro. Il club granata nelle settimane scorse ha avuto una chiacchierata con la dirigenza del Bologna per parlare del giocatore, senza che il ds Davide Vagnati iniziasse a intavolare una vera e propria trattativa, ma imbastendo solo un semplice confronto. Adesso dopo le parole di Barrow diventa molto difficile la prospettiva che il Toro possa trattare con il Bologna per arrivare ad acquistare l’attaccante ex Atalanta. Intanto Ivan Juric aspetta al più presto degli altri rinforzi, dopo gli arrivi di Brian Bayeye e Nemanja Radonjic.