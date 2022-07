Calciomercato Torino / Cairo non parla solo di Bremer. Il patron torna sull’addio a zero di capitan Belotti: ecco le sue parole

Il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione dei palinsesti di La7, non ha parlato solo del futuro di Gleison Bremer. Il patron è tornato anche sull’addio di capitan Belotti, che dopo sette anni ha lasciato il club a parametro zero: “Dispiace al di là del fatto che sia andato via a zero. E’ stato capitano per sette anni. Nel 2017, quando il Milan chiese Belotti, disse “ti possiamo dare un prestito con eventuale obbligo di riscatto” e non lo vendetti. Non rifiutai le cifre che si leggono”. Poi, ancora su Bremer: “Sono in buonissimi rapporti con il suo procuratore e l’ho visto anche ieri. Bremer è un ragazzo straordinario e gli ho detto che al momento dell’offerta adeguata l’avrei venduto e non fatto cose esagerate”.