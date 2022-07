Calciomercato Torino / L’ala, reduce dalle esperienze con Fermana in C e Nuova Florida in D, è finita nel mirino di Viterbese e Debrecen

Il Torino lavora per piazzare alcuni giocatori che non rientreranno nelle fila della propria prima squadra. Tra questi c’è Samuele Lovaglio. L’ala destra classe 2002 è reduce dalla prima stagione nel calcio dei grandi, passata prima in Serie C con la maglia della Fermana, poi successivamente in D con il Nuova Florida. Due esperienze poco glorificanti in termini di numeri. Una sola rete in 22 presenze. Avrà la possibilità di rifarsi nei mesi a seguire, che passerà lontano da Torino. Su di lui c’è la possibilità di ritornare in Serie C, questa volta con la maglia della Viterbese. Oltre ai laziali, si parla anche di un interesse da parte del Debrecen, club ungherese affrontato nel 2019 dal Torino in occasione dei preliminari di Europa League. Samuele Lovaglio è nato a Torino il 28 settembre 2002. Inizialmente figura nel settore giovanile della Juventus. I prestiti a Livorno, Vercelli e Cuneo, prima di rimanere svincolato e passare al Torino. Con la Primavera ha raccolto 28 presenze e 4 reti.