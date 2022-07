Calciomercato Torino / Bayeye, classe 2000 del Catanzaro, si avvicina. Battuta la concorrenza anche del Napoli. Lo scorso anno 7 assist in C

Il Torino è vicino a Brian Bayeye, calciatore di nazionalità francese del Catanzaro. Tanto che lunedì sarebbe già previsto il suo arrivo in città con annesse visite mediche. Bayeye è un classe 2000, di ruolo centrocampista di destra. Dopo la trafila nel Troyes e un breve trascorso nelle giovanili del Nizza, nel 2019 passa al Catanzaro. Nel capoluogo calabrese gioca per una stagione prima di venire spedito in prestito a Carpi. Per la stagione 2021-2022 fa ritorno in Calabria, dove raccoglie 30 presenze – tra Serie C, Coppa Italia Serie C e Playoff Serie C, – impreziosite da 7 assist. Ha giocato principalmente da esterno in un 3-5-2.