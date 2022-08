Calciomercato Torino / Il Torino ha ufficializzato il prestito con diritto di riscatto di Nikola Vlasic dal West Ham

Nella giornata di martedì è arrivato a Torino, quest’oggi l’ufficialità. Nikola Vlasic è un nuovo giocatore del Torino. Arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto, dopo aver svolto le visite mediche di rito e messo la propria firma sul contratto. Il croato ha già avuto modo di conoscere i compagni e il tecnico Ivan Juric e non è detto che sarà tra gli esclusi della trasferta di Monza. Il Toro, come ufficializzato dalla Lega, ha depositato il contratto del serbo e ha poi annunciato l’arrivo del calciatore sul proprio sito.

Calciomercato, Torino – Vlasic: le cifre

Come già anticipato, Vlasic si è trasferito al Torino a titolo temporaneo, con un diritto di riscatto fissato per il finale di stagione a 15 milioni di euro.